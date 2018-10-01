Тема:

Археология и история 50 минут назад

Новости Наука

1 октября 201821:12 Мария Мясникова

"Находка десятилетия": у берегов Португалии нашли 400-летний корабль

Затонувшее судно у берегов Кашкайша. Фото: Augusto Salgado / Reuters

Черный перец, обломки китайского фарфора, девять бронзовых пушек и деревянный остов большого корабля – это «находка десятилетия, часть общего исторического наследия. А для Португалии это важнейшее открытие всех времен», — заявил морской археолог Хорхе Фрейри (Jorge Freire) в интервью агентству Reuters.

Такие серьезные заявления требуют некоторых пояснений. Затонувшее судно обнаружили 4 сентября в водах Атлантики близ портового городка Кашкайш на окраине Большого Лиссабона. Находка не случайная: археологи с 2009 года исследуют морские подступы к португальской столице и устье реки Тежу, где расположен Лиссабон. Проект по мониторингу морского дна и поиску затонувших кораблей, изначально рассчитанный на десять лет, финансируется и поддерживается на самом высоком уровне, в списке участников – правительство Португалии, ВМФ Португалии, муниципальный совет Кашкайша и Новый университет Лиссабона. Хорхе Фрейри – научный руководитель этого масштабного исследования.

Обнаруженное в начале сентября судно – не только первая сенсационная находка за девять лет работы проекта. В португальских водах ничего подобного не находили с 1994 года.

Корабль покоится на 12-метровой глубине, его приблизительные размеры – 100 на 50 метров. Всё, что археологи увидели и подняли со дна за четыре дня раскопок, указывает на принадлежность судна к очень интересной эпохе: концу XVI – началу XVII века.


Останки деревянного судна, найденные у берегов Кашкайша. Фото: Augusto Salgado / Cascais City Hall / Reuters

Великие мореплаватели и великие открытия, первое кругосветное путешествие и первый морской маршрут из Европы в Индию, создание империи, раскинувшейся на четырех континентах, официальный раздел земного шара между Испанией и Португалией, — к концу XVI века «золотой век» Португалии остался позади, а в 1580-м португальский трон и вовсе заняли испанские Габсбурги. Однако колониальная империя, созданная монархами Ависской династии, продолжала существовать (к слову, ее история закончилась лишь в 1999 году передачей португальского Макао Китаю), в Лиссабон по-прежнему текли потоки золота, пряностей и рабов из португальских колоний по всему миру.

Торговый корабль, найденный возле Кашкайша, — одно из таких колониальных судов, возвращавшееся из успешного плавания и затонувшее на подходе к Лиссабону.


Одна из девяти бронзовых пушек, найденных на месте крушения. Фото: Augusto Salgado / Cascais City Hall / Reuters

«Специалисты давно полагали, что устье реки Тежу было сложным и опасным для навигации, настоящим кладбищем кораблей. Недавнее открытие подтвердило эти предположения», — сказал министр культуры Португалии Луиш Мендеш.

Однако уникальность открытия даже не в этом. «Современные исследователи подсчитали, что в период с 1498 по 1650 год на морском Индийском пути погибли 219 судов – это лишь приблизительная оценка, сделанная по сохранившимся историческим документам. Несмотря на впечатляющее количество кораблекрушений, подводным археологам очень редко удается найти останки колониальных кораблей, затонувших на знаменитом маршруте. К тому же ученые почти всегда опаздывают – им достается лишь то, что не забрали грабители, "расхитители морских глубин"», — это цитата из нашей статьи «Драгоценная "Эсмеральда": почему корабль Индийской армады Васко да Гамы так важен для историков», посвященной похожей находке.

Колониальный корабль, хорошо сохранившийся и никем не потревоженный, найденный в собственных водах, буквально «на входе» в Лиссабон, — неудивительно, что португальцы называют это открытие «находкой десятилетия».

Со времени последнего подобного открытия у берегов Португалии прошло 24 года: в 1994-м в устье Тежу был обнаружен нау Nossa Senhora dos Mártires («Богоматерь мучеников»), затонувший по возвращении из плавания в 1606 году.


Горошины черного перца, найденные на месте крушения нау Nossa Senhora dos Mártires. Фото: Wikimedia Commons

«Мы пока не знаем названия судна, но это определенно португальский корабль конца XVI или начала XVII века», — сообщил Хорхе Фрейри. Идентификация затонувших колониальных судов – отдельная проблема, но в данном случае есть все шансы выяснить название и восстановить историю корабля: археологи оценили сохранность судна и его груза как хорошую.

Время кораблекрушения определили приблизительно, по обломкам китайской фарфоровой посуды: найденный фарфор произведен при императоре Ваньли из династии Мин, правившем с 1573 по 1619 год.


Обломок китайского фарфора на месте кораблекрушения. Фото: Augusto Salgado / Cascais City Hall / Reuters

Клеймо в виде португальского герба на бронзовых пушках однозначно указывает на принадлежность судна Португалии.


Клеймо на бронзовой пушке, найденной на месте крушения. Фото: Augusto Salgado / Cascais City Hall / Reuters

Помимо китайского фарфора и черного перца, дайверы обнаружили на месте крушения «ракушечные деньги» — ракушки каури или ципреи, которые очень долго, широко и повсеместно использовались в качестве международной валюты, особенно в работорговле. «Курс» каури менялся в зависимости от места, но в среднем в конце XVI века за раба давали 7000 ракушек, за рабыню – 5000…

Изучение затонувшего корабля продолжится, а уже поднятые со дна находки будут исследованы специалистами государственного управления по культурному наследию.

Главным «выгодоприобретателем», впрочем, станет городок Кашкайш. Его мэр Карлуш Каррейраш уже объяснил журналистам, почему находка имеет огромное значение для города. Португальцы трепетно относятся к своей истории, включая перекосы и злоупотребления колониальной эпохи (в Европе вообще трудно найти страну с безупречным прошлым), поэтому в своей речи мэр использовал такие выражения как «коллективная идентичность» и «общие ценности». Но бывшей империи приходится жить в современных реалиях, так что мэр Каррейраш надеется, что уникальная находка повысит привлекательность Кашкайша для туристов.

Ранее по теме

Сейчас

21:58

Цена нефти превысила 85 долларов

18:06

В Крыму заработали первые блоки двух ТЭС

17:33

Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй

15:02

Умер Шарль Азнавур

15:00

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

14:03

На севере Москвы столкнулись маршрутка и четыре легковушки

13:45

В Шереметьеве авиадебошир угрожал взорвать самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Шарль Азнавур: "Буду любить жизнь до самой смерти"

Шарль Азнавур: "Буду любить жизнь до самой смерти"

1 час назад
Нобелевка по медицине уходит ученым, обманувшим рак

Нобелевка по медицине уходит ученым, обманувшим рак

1 час назад
Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

6 часов назад
Трамп порадовался тому, что является убежденным трезвенником

Трамп порадовался тому, что является убежденным трезвенником

44 минуты назад
В Крыму заработали первые блоки двух ТЭС: в Севастополе и Симферополе

В Крыму заработали первые блоки двух ТЭС: в Севастополе и Симферополе

3 часа назад
Суд Барнаула оправдал кота, обвиненного в краже электричества на 78 тысяч

Суд Барнаула оправдал кота, обвиненного в краже электричества на 78 тысяч

3 часа назад
ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

9 часов назад
Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

6 часов назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

13 часов назад
Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

6 часов назад
Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

30.09.2018 17:52
"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

30.09.2018 22:00
Беременная модель заявила, что ее похитили люди певца Серова

Беременная модель заявила, что ее похитили люди певца Серова

3 часа назад
Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

6 часов назад
"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

52 минуты назад
Губернатором Окинавы выбран неудобный для Токио и Вашингтона человек

Губернатором Окинавы выбран неудобный для Токио и Вашингтона человек

58 минут назад
Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании

Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании

1 час назад
Сбежавшему от властей Киева главному редактору Страны.ua дали убежище в Австрии

Сбежавшему от властей Киева главному редактору Страны.ua дали убежище в Австрии

1 час назад
Депутаты Госдумы не пойдут на прием в посольство Южной Кореи из-за "Севастополя"

Депутаты Госдумы не пойдут на прием в посольство Южной Кореи из-за "Севастополя"

2 часа назад
В Австралии коала подружилась с домашним псом

В Австралии коала подружилась с домашним псом

2 часа назад
В Telegram нашли утечку данных

В Telegram нашли утечку данных

3 часа назад
Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй, сфотографировавшись в поле

Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй, сфотографировавшись в поле

4 часа назад
Восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть украденных у ее отца денег

Восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть украденных у ее отца денег

4 часа назад
Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов

Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов

4 часа назад
Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя

Инженеры научили спутник сбивать космический мусор струёй плазмы из собственного двигателя

5 часов назад
В Челябинске американца осудили на 7,5 лет за изготовление детского порно

В Челябинске американца осудили на 7,5 лет за изготовление детского порно

5 часов назад
Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

5 часов назад
Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

6 часов назад
Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

6 часов назад
Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

6 часов назад
Мини-гид по наращиванию ресниц

Мини-гид по наращиванию ресниц

6 часов назад
Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

7 часов назад
Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

7 часов назад
Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

8 часов назад
Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

8 часов назад
В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

8 часов назад
Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

8 часов назад
Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

9 часов назад
В московском озере выловили крупную пиранью

В московском озере выловили крупную пиранью

9 часов назад
В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

9 часов назад
Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

10 часов назад
Как собрать деловой гардероб в поездку?

Как собрать деловой гардероб в поездку?

10 часов назад
Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

10 часов назад
Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

10 часов назад
Кузнецы выковали легендарное копье Леонида из Assassin's Creed Odyssey

Кузнецы выковали легендарное копье Леонида из Assassin's Creed Odyssey

11 часов назад
Мужчина получил работу мечты: собирать LEGO целыми днями

Мужчина получил работу мечты: собирать LEGO целыми днями

11 часов назад
Начались российские продажи нового Kia Cerato

Начались российские продажи нового Kia Cerato

12 часов назад