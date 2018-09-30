Идентификационные номера при рождении: Минюст прояснил ситуацию

К запуску с 1 октября единой электронной базы ЗАГС Минюст прояснил ситуацию с идентификационными номерами россиян. Как рассказали ТАСС в министерстве, при "государственной регистрации рождения никакие идентификационные номера гражданам не присваиваются".

Единый электронный банк данных записей актов гражданского состояния, оператором которого является Федеральная налоговая служба, в тестовом режиме заработал с лета 2018 года в 10 регионах. С 1 октября запланировано подключение к базе данных всей страны.

Ожидается, что в банк данных ЗАГС будут вноситься как новые записи, так и оцифрованные бумажные архивы. До конца 2020 года в электронный вид переведут 524 миллиона записей.

Граждане по-прежнему смогут получить запись гражданского состояния на бумажном носители, но ее копия будет храниться в электронном виде. Граждане смогут получить сведения о себе или детях через Единый портал госуслуг.

Единый госреестр ЗАГС послужит основой единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации.