Американский эсминец приблизился к китайским искусственным островам

Эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что эсминец "Декатур" прошел в 12 морских милях от рифов Гавен и Джонсон островов Спратли. Цель — "обеспечение свободы навигации" в Южно-Китайском море, отметил он.

Это не первый подобный инцидент — ранее эсминцы ВМС США проходили вблизи спорных островов в мае и январе этого года. Пекин пытается ограничить свободу судоходства в стратегических водах Южно-Китайском моря, где действуют китайские, японские и другие юго-восточные флоты. С требования Китая не согласны Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Соединенные Штаты критиковали строительство Китаем искусственных островов и военных объектов в этом районе Южно-Китайского моря. Они обеспокоены тем, что Китай может использовать их для ограничения свободного морского движения, а также для создания военных баз и аэродромов.