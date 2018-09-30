"Анжи" нанес первое поражение "Зениту" в чемпионате России

В Каспийске состоялась игра девятого тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и санкт-петербургским "Зенитом". Хозяева поля добились сенсационной победы над командой Сергея Семака, обыграв лидера турнира со счетом 2:1.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Сразу после перерыва за "Зенит" отличился новичок клуба Клаудио Маркизио. Это первый гол итальянского полузащитника за сине-бело-голубых.

Однако затем хозяева поля усилиями Андреса Понсе и Владислава Кулика вышли вперед. Отметим, что второй гол футболисты "Анжи" забили в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Дмитрий Белоруков.

Гости пытались уйти от первого поражения в сезоне, но махачкалинская команда сумела удержать минимальное преимущество в счете.