Два человека погибли в результате столкновения легковушек и фуры в Кировской области

Днем в воскресенье, 30 сентября, на трассе "Вятка" неподалеку от поселка Гирсово в Кировской области произошла серьезная авария.

По предварительной информации, участниками ДТП стали два легковых автомобиля и большегруз.

Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП погибли два человека.

Для ликвидации последствий столкновения были задействованы подразделения регионального управления МЧС РФ.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.