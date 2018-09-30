Многомиллиардные прибыли: США устраивает рост производства опиатов в Афганистане

О резком обострении ситуации в Афганистане 26 сентября много говорили в Тегеране. Там шли многосторонние консультации с участием Ирана, Индии, Китая, Афганистана и России, которую представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"По сути, на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны. Текущий год стал рекордным по количеству кровавых терактов, в результате которых погибли тысячи простых афганцев», — отметил Патрушев.

Беды Афганистана начались далеко не вчера. После терактов 11 сентября 2001 года главным врагом США была объявлена террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ), засевшая в Афганистане. Не прошло и месяца, как Америка и союзники по НАТО начали там военную операцию "Несокрушимая свобода".

Прошло 17 лет. Многотысячный американский контингент и ныне на афганской земле. А мирная жизнь еще более призрачна, чем в тогда. Американские войска загнаны за заборы десятков своих баз. Как могут, откупаются от боевиков за деньги — лишь бы их не трогали.

Правительство Афганистана контролирует меньшую часть территории страны — процентов 40%, по словам Патрушева. 50% — у движения "Талибан" (запрещено в РФ). Еще 10% — за террористами ИГИЛ (запрещено в РФ). Но зато они там быстро растут. Цель — создать варварский псевдохалифат в Центральной Азии — ровно тот, что не получился у них в Ираке и Сирии.

Америку, судя по всему, это устраивает. Как устраивает и то, что за 17 лет американского присутствия производство наркотиков (опиатов) в Афганистане увеличилось как минимум в 40 раз. Колоссальный рост площадей, засеянных опиумным маком и многомиллиардные прибыли.