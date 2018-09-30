Американский разведчик облетел российские базы Хмеймим и Тартус

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V провел 3-часовую разведку вблизи российской авиабазы Хмейим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус (Сирия).

Бортовой номер самолета 64-14848. Он вылетел с Крита, совершил не менее 12 пролетов вдоль сирийских берегов.

Разведка осуществлялась на фоне сообщений о поставках С-300.

За последние три дня по меньшей мере три тяжелых военно-транспортных самолета ВКС России Ан-124-100 "Руслан" совершили рейсы на авиабазу Хмеймим.

К базе в Тартусе подходит тяжелогруженый контейнеровоз "Спарта-3", передает "Интерфакс".