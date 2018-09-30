Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

Подлое убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко месяц назад не сломило жителей Донбасса. Продолжается и расследование теракта. В "Вестях недели" - эксклюзивный материал о гибели Захарченко.

Эти кадры еще не видел никто, кроме экспертов. Камеры наблюдения кафе "Сепаратист" беспристрастно фиксируют последние секунды жизни главы Донецкой народной республики. Вот подъезжает его кортеж. Охрана осматривает периметр. Первым в заведение входит один из телохранителей, чтобы проверить зал. Он успевает дойти до барной стойки. Только после этого в тамбур идет Александр Захарченко и следом еще один охранник. И тут же раздается взрыв.

Александр Захарченко обычно сразу проходил в угол, где уже горела печка-буржуйка. Можно сразу было попить горячего чаю. А еще на его столе всегда стояла табличка "Стол заминирован". Вот такой вот невеселый юмор….

Кафе "Сепаратист" открыли в ответ на появление в Киеве кабака "Каратель", поэтому зал был оформлен в «военно-партизанском» стиле. Эксперт-криминалист Александр Конопля — первый, кто начал расследование на месте преступления.

"Мы работали неделю здесь, то есть каждый день с утра и примерно в течение всего рабочего дня. Происходило просеивание всего мусора, который здесь находился, отбирались отдельно всевозможные провода, части плат. Все, что могло бы нас навести на какие-то дальнейшие шаги по расследованию", — сказал Конопля.

Взрывчатку заложили за потолком тамбура. Мощность ее — полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. От самого тамбура ничего не осталось. На полу — следы от металлической картечи — ею была начинена взрывчатка.

До сих пор непонятно, кто и как заложил взрывное устройство. Второй зеркальный павильон кафе "Сепаратист". Здесь полностью сохранился тамбур. Чтобы заложить взрывчатку за потолок, нужно было снимать всю конструкцию, а без стремянки или лестницы сделать это было невозможно. Соответственно, взрывчатку подключили к электропроводке светильников. То есть к убийству главы республики готовились долго и тщательно.

Взрывное устройство привели в действие в тот самый момент, когда под ним оказался глава ДНР. Погиб и Александр Захарченко, и его охранник Вячеслав Доценко, входивший следом.

"Человеку с ростом Захарченко, чтобы преодолеть этот тамбур от входной двери наружной до внутренней двери, нужно было секунды 2-3", — отметил Александр Конопля. Для принятия решения это очень мало. Надо было успеть разглядеть человека. Значит, за кортежем следили. Или камер было несколько. Если вообще диверсанты не подключились к системе наблюдения ресторана. Но остались ли на видео кадры самой закладки взрывного устройства, спецслужбы пока не раскрывают.

Когда в 2014 году попытка усмирения донбасских республик силой обернулась для украинской армии позорным поражением, Киев переключился на точечный террор. В Донбасс для организации диверсий, провокаций и убийств были отправлены десятки подпольных групп, а на самых известных командиров объявили настоящую охоту.

Над козырьком обычного донецкого подъезда — мемориальная доска в честь Моторолы. Легендарный командир снимал в этой многоэтажке квартиру. Здесь же, в лифте, и был подорван, несмотря на то что у подъезда дежурили два охранника.

Подозреваемый в убийстве Моторолы Александр Погорелов вместе с другим агентом СБУ легко открыли двери лифта, кабина которого стояла этажом ниже. "Лифт открыли специальными ключами для лифтеров. И мне дали самодельное взрывное устройство, чтобы я положил его на крышу. Я взял самодельное взрывное устройство, положил его на светильник, вывел провод в отверстие, которое было, — это была камера", — рассказал Погорелов. Сигнал с камеры передавался в Интернет, и наблюдатель на мониторах мог видеть, как Моторола вместе с охранником заходит в кабину лифта.

Александр Погорелов был завербован в Киеве. Житель Донецка добровольно предложил свои услуги. Имел оперативное прозвище Легионер. Говорит, что за убийство Моторолы ему заплатили 5 тысяч долларов. И он сразу же начал готовить новое покушение — на Александра Захарченко — в ресторане "Пушкин". Примерно по той же схеме Погорелов установил взрывчатку в туалете.

"Бомба была установлена с двух частей. Камера со взрывчаткой была установлена на панель, она полностью подходила под цвет мебели. Она была наклеена на двусторонний скотч", — сказал Погорелов. Устройство сделали в Киеве строго по чертежам. Оно было на мощных аккумуляторных батареях и могло находиться в режиме ожидания несколько месяцев. Но спецслужбы ДНР обнаружили закладку раньше и обезвредили ее.

За установку Легионер тоже получил премию, правда, с откатом. Погорелов уверяет, что его киевский куратор Сергей для ликвидации главы республики подготовил еще одну группу. Она должна была установить взрывчатку в кафе "Сепаратист".

"Сергей мне говорил, что взрывчатка американского производства. И дали ему ее американские спецслужбы", — отметил Погорелов.

Автомобиль главы республики был оснащен специальным оборудованием, которое глушит радиосигнал. Оно должно накрывать несколько десятков квадратных метров непроницаемой пеленой для дистанционного подрыва.

"Исходя из технических характеристик устройства, управляющая часть которого сработала, несмотря на включенную в одной из машин кортежа главы систему радио электронного подавления сигналов, можно сделать вывод о том, что это устройство было передано иностранными спецслужбами", — подчеркнул один из оперативных сотрудников ДНР.

По словам Погорелова, существовала и еще одна группа — снайперов. Он выбирал место для стрельбы. Присмотрели квартиру на 23-м этаже высотки на бульваре Пушкина. До кафе "Сепаратист" всего 400 метров. По плану пентхаус решили выкупить за 130 тысяч долларов. Якобы 10% уже заплатили."Место хорошее, 300-400 метров для снайпера — вообще не дистанция", — говорят эксперты.

Она приходит сюда каждый день — на кладбище, которое называют "Донецким морем". Море слез уже выплакано, остались пустота и безысходность.

"Я умом понимаю. Но я до сих пор не верю, что его нет. Может быть, потому что мы за эти годы и так редко виделись. Его часто не бывало дома , он всегда был на работе. Поэтому сейчас мне кажется, что он просто занят делами и придет", — плачет вдова Александра Захарченко Наталья.

Люди идут сюда, не переставая. Несут цветы погибшему главе республики. Памятник поставят через год, а пока над могилой подняли флаги Донецкой народной республики и Воздушно-десантных войск. Александр Захарченко им был верен до конца.

"Он понимал, что опасность, все знал, но каждый раз говорил: "Предателем я никогда не буду, я готов умереть за республику, другого пути у меня нет", — вспоминает Наталья Захарченко.