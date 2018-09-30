Путин пожелал Додику удачи

В воскресенье в Сочи президент России Владимир Путин принял президента Республики Сербской Милорада Додика. Путин пожелал Додику и его команде удачи на предстоящих 7 октября выборах. В ответ Додик поздравил Путина с приближающимся днем рождения и подарил личный значок в виде флага Республики Сербской, заметив, что фактически это "перевернутый флаг России".

Далее президенты обсудили проблемы экологии, а именно — возможность перевода на газ работающих в Сербии нефтеперерабатывающих заводов.

Путин выразил удовлетворение развитием связей двух стран в гуманитарной сфере. К примеру, две недели назад был освящен камень в основании русско-сербского гуманитарного центра.

Также Додик поблагодарил российского лидера за поддержку в "отношении ситуации в Боснии и Герцеговине".