Обновленная ПВО защитит от трагических ошибок в Сирии

Российско-сирийская система ПВО будет управляться одним диспетчером, что защитит от трагических ошибок, заявил сенатор Виктор Бондарев. Заявление сделано в связи с третьей годовщиной начала войны в Сирии.

"После формирования российско-сирийской системы ПВО безопасность наших военных будет серьезно укреплена", — считает Бондарев.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что единая система ПВО, которая сформируется в Сирийской Арабской Республике, будет централизована и не допустит повторения трагедии, аналогичной катастрофе Ил-20.

"Система централизована, взаимосвязана и будет управляться одним диспетчером. Ни одна третья страна не сможет спровоцировать трагических ошибок", — заверил он.