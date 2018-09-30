Горловка погрузится в траур по погибшим детям

В Горловке (Донбасс) на 1 день объявят траур по детям, подорвавшимся на мине, сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что на окраине Горловки на противопехотной мине подорвались три ребенка, трое погибли, один в тяжелом состоянии.

Одновременно с этим оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление Киева об обстреле населенного пункта Майорск. Это сделано, чтобы оправдать обстрелы территории республици в галах общественности, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Представительство Донецкой народной республики также уведомило, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз. По территории ДНР силовики выпустили 95 мин и снарядов, передает РИА Новости.