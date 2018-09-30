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30 сентября 201818:20

Главный македонский оппозиционер отказался голосовать на референдуме

EPA

В Македонии в воскресенье, 30 сентября, проходит референдум по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония. Гражданам предлагается ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Тем не менее лидер ведущей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский заявил, что голосовать на референдуме не будет.

Как пояснил пресс-секретарь партии Наум Стоилковский, Мицкоский решил воздержаться от голосования, чтобы выразить свое несогласие с договором, который считает "пагубным". По словам пресс-секретаря, нынешний референдум решает вопрос о переименовании страны и не более того, тогда как стратегическая цель партии — добиться членства в НАТО и ЕС.

Неделю назад от участия в референдуме 30 сентября отказался и президент Македонии Георге Иванов. Он пояснил, что название для страны он выбрал 27 лет назад на референдуме о независимости. македонский лидер считает переименование страны негативным фактором. "Создается новое полусуверенное государство с новым названием", — отметил Иванов.

Соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики — Республика Северная Македония — было подписано главами МИД Македонии и Греции 17 июня этого года в ходе торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Этот договор должен разрешить многолетний спор о названии страны, а также Скопье путь в НАТО и ЕС, напоминает ТАСС.

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