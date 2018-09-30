Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии

В Индонезии простились с авиадиспетчером Антониусом Гунаваном Агунгом, который ценой жизни спас сотни пассажиров авиакомпании Batik Air. 28 сентября он работал в аэропорту Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie на острове Сулавеси. В момент сильного землетрясения к взлету готовился авиалайнер. Агунг отказался покинуть командно-диспетчерскую вышку и помог самолету подняться в воздух.

Когда магнитуда колебаний достигла 7,4, башня начала разрушаться. 21-летнему диспетчеру пришлось прыгать с высоты четырех этажей. При падении он получил серьезные травмы внутренних органов, и врачи не смогли его спасти.