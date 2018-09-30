Бондарев: при помощи операции в Сирии Россия оградила себя от террористов

За три года российской военной операции в Сирии убито около 100 тысяч террористов, из них 85 тысяч террористов уничтожили Воздушно-космические силы РФ. Об этом рассказал в связи с третьей годовщиной начала российской военной операции в Сирии бывший главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил высокую точность применения средств поражения с воздуха: Воздушно-космические силы наносили и продолжают наносить все удары точно по объектам террористов. По словам Бондарева, за три года в Сирии уничтожены десятки тысяч объектов террористов — речь идет, например, о складах боеприпасов, укрепрайонах и штабах.

С помощью российских авиаударов была взломана оборона джихадистов — это стало решающим вкладом в продвижение правительственных войск Сирии, передает "Интерфакс".

При этом, по словам Бондарева, операция наших военных в Сирии позволила оградить и саму Россию от террористов, у многих из которых были российские паспорта. В начале операции в Сирии более двух третей территории Арабской Республики находилось под контролем террористических группировок, включая "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и "Джебхат-ан-Нусру" (запрещена в России).

По данным Генштаба Вооруженных сил РФ, на стороне ИГ воевало порядка четырех тысяч боевиков из числа российских граждан и около пяти тысяч граждан постсоветских стран, передает ТАСС. И речь идет только о зафиксированных лицах, не считая тех, кто не был идентифицирован, подчеркнул Бондарев.

Большинство из них было обучено и готово в любой момент взять оружие в руки, а российские паспорта давали им право свободно въезжать на территорию нашей страны. Таким образом, отметил Бондарев, в Сирии Россия борется с международным терроризмом на дальних рубежах — иначе это зло "хлынуло бы к нам".