У "Боинга" лопнули шины при вылете из Оша в Москву

Киргизский "Боинг" не смог вылететь из Оша в Москву из-за лопнувших при взлете шин правого переднего шасси.

На борту самолета компании "Авиатрафик" находились 147 пассажиров. Они не пострадали, поскольку пилоты успели среагировать и остановить набирающий скорость самолет.

Люди вылетели в пункт назначения другим рейсом.

Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акишев сообщил, что по факту происшествия назначена комиссия, передает "Интерфакс".