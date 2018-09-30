Россиянин Пригода победил на этапе Кубка мира по плаванию

Российский пловец Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Нидерландах. Россиянин показал лучший результат заплыва – 2 минуты 1,59 секунды.

Его соотечественник Антон Чупков завоевал серебро (2​​​.01,70). Третье место досталось японскому пловцу Дайи Сэто (2.04,19), сообщает РИА Новости.

Россиянка Юлия Ефимова на дистанции 50 метров брассом стала второй, уступив представительнице Ямайки Алие Аткинсон. А пловец Владимир Морозов оказался третьим в заплыве на 50 метров баттерфляем.

Кроме того, сборная России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров завоевала серебро. За российскую команду выступили Григорий Тарасевич, Юлия Ефимова, Владимир Морозов и Мария Каменева. Золото взяли представители Нидерландов, а американцы были лишь третьими.