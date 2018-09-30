Анархисты совершили рейд на резиденцию посла США в Греции

Анархисты из организации "Рубикон" в воскресенье побывали у резиденции посла США в Греции Джеффри Пайетта. Они приехали к зданию на мотоциклах, разбросали листовки и скрылись.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение группировки на портале анархистских сообществ, "Рубикон" выступает против вовлечения Греции "в новую военную ось" на Ближнем Востоке.

Им не нравится, что в стране действует американская авиабаза Суда, а также то, что греческие Вооруженные силы более активно задействуются в различных операциях. Так, утверждают анархисты, греческий фрегат "Элли" долгое время шпионил за российскими силами в Восточном Средиземноморье и участвовал в недавнем воздушном ударе Израиля по иранским объектам в Сирии, что привело к крушению российского Ил-20 и гибели 15 офицеров. "Это не считая сирийцев и иранцев, убитых на земле", — добавляют в "Рубиконе".

Анархистов беспокоит, что возможность дипломатического решения конфликта уходит.

"Рубикон" заявил также о солидарности с тысячами заключенных в американских тюрьмах, которые борются со сложившейся в США системой.

Резиденция американского посла в Афинах расположена неподалеку от главного управления полиции Аттики.

В конце 2015 года активисты "Рубикона" вломились в резиденцию посла Германии в Афинах и вывесили баннер с лозунгами в поддержку мигрантов и беженцев.