У Усманова осталось много активов на Западе

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия" рассказал о переводе зарубежных активов холдинга под российскую юрисдикцию. Как сказал Усманов, на Западе у него "осталось много активов в больших и маленьких странах", но зависеть он желает "только от своего президента или от своей жены". USM Holdings, работающая на Кипре, начала передавать принадлежащие ей контрольные пакеты акций "Металлоинвеста", "Мегафона" и других компаний в российскую "Холдинговую компанию ЮэСэМ" еще в июле.

Усманов уверен, что бизнесмены часто не имеют отношения к политике их стран, поэтому "воспитывать их санкциями" — не лучшая идея. Государствам стоит объединить усилия в борьбе с действительно серьезными мировыми вызовами, нежели "воспитывать" друг друга ограничениями, отметил совладелец USM Holdings.

Усманов рассказал, что вышел из телевизионных проектов, но сохранил хорошие отношения с партнерами по группе Disney. Более того, Усманов уговаривает Ивана Таврина, которому продал долю в "ЮТВ Холдинге", также оставить телевизионный бизнес и начать новый совместный проект. "Я ему просто говорю, что пора делать новое", — сказал Усманов.

Усманов отлично знает, как устроен спортивный бизнес в Великобритании благодаря десятилетнему пребыванию в акционерах футбольного клуба "Арсенал", поэтому не исключил, что может стать акционером клуба "Эвертон". Клубом владеет друг Усманова Фархад Мошири. "В Великобритании спорт — это чересчур политическая сфера. Туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду", — заключил Усманов.