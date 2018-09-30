"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян
24 сентября вышло официальное предупреждение Центробанка о том, что у компании "Кэшбери" — все признаки финансовой пирамиды. И действительно 600% годовых обещает реклама компания "Кэшбери", называющая себя по-модному — микрофинансовая организация. Фантастика! До такой наглости не доходила даже в лихие времена финансовая пирамиды Мавроди "МММ". Расследование Аркадия Мамонтова и Антона Лядова.
На руках у населения сегодня в кубышке почти 4 триллиона рублей. Каждый хочет иметь определенную сумму денег на черный день. Так вот задача мошенников — выудить у вас эти деньги, обещая при этом золотые горы, инвестиции и так далее.
"Деньги лежат у вас под ногами. Просто возьмите их. Скоро начнем выдачу лопат. Формула успеха проста: быть в нужное время и в нужном месте", — говорят мошенники. Желающих взять деньги — полный зал. Пенсионеры, безработные, молодежь. Умные и не очень. Образованные и без образования. Но все хотят только одного: денег, денег и денег.
Вот как это работает. В компании "Кэшбери" словоохотливая сотрудница Нагима вербует корреспондентку ВГТРК в адепты пирамидальной секты. Главный "волшебник" "Кэшбери" Артур Варданян. Он — один из руководителей этой компании. Находится в Лондоне. Мы решили найти его и поговорить. На сайте указан юридический, он же фактический адрес компании. Но там никого нет. Компания просто исчезла.
А вот как все начиналось. Город Сочи. Центральный район. В одном из зданий находится офис «Кэшбери». Там проходит встреча для участников. Комнатка размером примерно 5 на 6 метров, но говорят, скоро будет весь этаж. Людей прибавляется. Каждому пришедшему раздают по бесплатной кружке и просят записаться в журнал. Представляемся новичками.
Еще до начала презентации консультант сыпет историями из жизни, которые никак не проверить. У одной товарищ взял три кредита, вложился, теперь не зависит от постоянной работы. Вторая после "Кэшбери" только и делает, что путешествует. Через несколько минут этой же технологии обучают всех пришедших, чтобы они приводили новых участников в холдинг "Кэшбери". Тут же разворачивают целый список фраз, услышав которые, люди поддаются внушению лучше всего.
Записав волшебные фразы, мы с оператором отлучаемся из кабинета. Попробуем зайти в этот же самый офис и спросить у организаторов, почему они не объясняют людям, как все есть на самом деле: о том, что Центробанк признал эту организацию финансовой пирамидой, о том, что там есть огромное количество рисков и что уже есть люди, которые потеряли деньги. Через пару минут в помещении появляются люди, которые пытаются нас вытолкать.
Нашу съемочную группу в Ростове-на-Дону на мероприятии "Кэшбери" встретили еще жестче. Крепкий парень, закрывающий телом организатора семинара, зажал корреспонденту Веронике Богме руки с микрофоном тяжелой дверью и давил, пока она не ушла.
Причина такой реакции — вопросы, которые могли бы открыть людям глаза на правду. Организаторы обещают, что вложения вырастут на 1500% в год. Но давайте сравним эти цифры с тем, что можно получить от одного из самых прибыльных и рискованных видов инвестиций — вложения в акции. Например, акции производителя iPhone Apple за год выросли на 46%. Акции цифрового гиганта Google — на 24%. Акции Coca-Cola — всего на 2,5% . Любой банковский депозит больше 10% уже должен вызывать сомнения.
"Компания "Кэшбери" обещала 200-600% в год. Это астрономическая доходность , это может быть только в сказке. Это первый признак финансовой пирамиды. "Кэшбери" никогда не говорила о рисках, связанных с этим инвестированием, с потерей этих средств. Это обещание золотых гор, сказка, в которую, к сожалению, многие наши граждане поверили", — отметил Марат Сафиулин, управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.
Аргумент "душа лежит" вызывал бы только улыбку, если бы создатели "Кэшбери" не призывали людей продавать собственные квартиры. Вот рекламный ролик, в котором актеры так же наигранно, как когда-то Леня Голубков хвастался сапогами и шубой жены, зачитывают написанные сценаристами диалоги: "Квартиру продаем, деньги грамотно вкладываем и через полгода въезжаем в новую просторную квартиру. В итоге семья увеличила свой доход более чем на миллион рублей!"
"Это один из многих наследников финансовых пирамид, которые существовали в 90-х. "МММ" была сама громкая из них. Кроме того что собираются деньги, мы пока не видим никакой другой экономической активности. И это один из ключевых признаков финансовой пирамидой", — подчеркнул Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Центробанка.
Проведем свое небольшое расследование. На сайте налоговой службы указано, что компания "Кэшбери" зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Улица Нижнебульварная. Приезжаем по адресу. Частный сектор. Дверь закрыта. В списке организаций компании "Кэшбери" нет.
"Это значит, что "Кэшбери" — всего лишь юридическая оболочка, в действительности этой фирмы не существует. Физически ее нигде нет», — сказала юрист Елизавета Лагутина.
Большинство людей, приходящих на мероприятия "Кэшбери", не проверяют эти данные, увлекаясь россказнями о красивой жизни. Разве будешь хвататься за калькулятор, чтобы посчитать риски, когда тебя приглашают на презентации в лучшие отели, с поп-звездами?! Шампанское — рекой. И лозунги со сцены.
Что делать дальше, скоро и спрашивать будет не у кого. Офисы "Кэшбери", а они успели открыться в большинстве городов-миллионников, начали пустеть. В Самаре и вовсе в офис прибыли правоохранители. А сотрудник вскоре куда-то делся. Когда наш корреспондент попытался проникнуть в офис под видом вкладчика и никого не нашел, самый дельный совет ему дала охранница на входе: «Есть такая фраза: что не делается, все к лучшему. Уходите отсюда и забудьте про них».
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