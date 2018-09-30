Лондон разразился обвинениями в адрес Москвы

Россия пытается переписать итоги холодной войны, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Но Англия будет защищать свои ценности, подчеркнул он во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

Угроз все больше, Иран и Северная Корея все опаснее, враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей, добавил министр. Но самая большая из них – Россия, которая наращивает свое военное присутствие на Украине и арктическом регионе.

Такие заявления западных политиков Москва неоднократно опровергала, передает ТАСС.

Тогда же глава британского МИД Джереми Хант сообщил, что России придется платить высокую цену, если она не будет придерживаться международных правил и использовать химоружие. Хант упомянул историю с отравлением в английском городе Солсбери в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.