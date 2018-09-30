Злокачественный феминизм распространяется с США на Европу

28 сентября пришла новость о том, что звезду португальского футбола Криштиану Роналду американка по имени Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании. Это тягчайшее преступление. И я лично считаю, что оно должно караться жестко, вплоть до химической кастрации. Химическая кастрация — это гормональные уколы, после которых мужской интерес к женщинам улетучивается. Под угрозой химической кастрации потенциальный насильник тысячу раз подумает, стоит ли ему становиться скопцом.

Но кастрировать ли тогда и Криштиану Роналду? А почему для него делать исключение? Да, и Криштиану Роналду тоже. Но лишь в случае, если он действительно совершил такое преступление -- изнасиловал женщину, которая случайно проходила мимо, никаких призывных знаков Роналду не подавала. Если жертва тут же заявила в полицию, та произвела расследование, и в результате обвинения доказаны в суде.

Но в случае с Криштиану Роналду все немного не так. Дело было в 2009 году в американском Лас-Вегасе. В мировой игорный центр 25-летняя тогда Кэтрин Майорга отправилась, очевидно, не Библию изучать. А тут как тут и Криштиану Роналду. Что произошло тогда, доподлинно неизвестно. Сейчас в интервью немецкому журналу Spiegel американка утверждает, что Роналду ее 9 лет назад изнасиловал. Так или иначе, а от футбольной звезды за то давнее свидание и молчание о нем Кэтрин Майорга получила 375 тысяч долларов. На этом и сошлись.

Криштиану Роналду дальше играет в футбол, а у Кэтрин Майорга карьера по прошествии лет не задалась. Известно, что до недавнего времени она работала в начальной школе. Сейчас ей — 34, а Лас-Вегас если и ждет, то уже кого-то из следующего поколения.

Шанс Кэтрин Майорге предоставило явление, которое я бы назвал злокачественным феминизмом. Спустя 9 лет после свидания с Криштиану Роналду Кэтрин Майорга решила удивить мир очередной историей об ужасном изнасиловании. Адвокаты Криштиану Роналду отправляют женщине встречный иск. Мир будет следить за развитием судебного процесса португальца с американкой.

Как бы все не закончилось, а ясно одно: зараза злокачественного феминизма движется из Америки в Европу. И в сторону России тоже. Злокачественному феминизму закон не писан. Инфицированные им дамы спустя годы и даже десятилетия проецируют свои сексуальные фантазии на состоявшихся по жизни и вообще профессионально мужчин, обвиняя их в попытках изнасилования. Правда, есть в этом смысле счастливые профессии — водопроводчик, таксист или пожарный — которым злокачественный феминизм не грозит. Мужчины там вне зоны риска.

Им на склоне лет никто претензий о посягательствах тридцатилетней давности уж точно не предъявит. Зато опасность подстерегает других — оскароносных режиссеров и актеров, известных журналистов и звезд спорта, политиков и судей — людей публичных профессий.

Вот ровно такой случай — самая яркая тема на американских телеканалах. Все только и обсуждают судьбу Бретта Кавано, кандидата на пожизненный пост члена Верховного суда США. Он — рекомендация президента Трампа. По его кандидатуре должен был голосовать американский Сенат. Не проголосовал. Процедура отложена для проведения дополнительного расследования. Угадайте с трех раз, что стало препоной для Кавано? Точно. Зараза злокачественного феминизма, которая уже -- оружие для вымогательства денег, для уничтожения ярких карьер и для ликвидации политических оппонентов.

В случае с Бреттом Кавано это походило бы на анекдот. Некая дама, профессор физики Кристин Блейзи Форд рассказала для The Washington Pos историю 36-летней давности про то, как нынешний судья Бретт Кавано тискал ее на студенческой вечеринке. Ничего такого в результате не было. Но сейчас ей кажется, что тогда юный Бретт Кавано все же хотел ее изнасиловать.

Закончилось дело тем, что общий приятель стащил обоих с кровати, девушка вскочила и убежала. Но сейчас молчать она уже не может. Молчать она не может именно сейчас, в тот момент, когда Кавано идет в Верховный суд. Если его кандидатура будет поддержана Сенатом, то в Верховном суде с перевесом в один голос образуется консервативное большинство, что в условиях грозящего импичмента на руку Трампу. Ставка, как видим, задрана до небес.

Но Сенат должен проголосовать. Расклад в Сенате сейчас пока в пользу Трампа. Из ста сенаторов 51 — республиканец. После выборов в ноябре расклад может измениться в пользу демократов. И тогда Кавано точно не пройдет. Поэтому тормознуть Кавано демократам нужно именно сейчас, пока у республиканцев в Сенате большинство. Нет средства надежнее, чем обвинить его в изнасиловании.

И вот тут-то и появляется профессор физики, страдавшая 36 лет после студенческой вечеринки Кристин Блейзи Форд. Все это время она тихо сидела в своей лаборатории, а сейчас словно выходит в открытый космос. Но, как и в космонавтике, у Кристин Блейзи Форд есть дублер. Да не один, а сразу двое. Еще две дамы страхуют Кристин Блейзи Форд. На них, мол, тоже Бретт Кавано когда-то давно посягал.