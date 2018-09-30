Злокачественный феминизм распространяется с США на Европу
28 сентября пришла новость о том, что звезду португальского футбола Криштиану Роналду американка по имени Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании. Это тягчайшее преступление. И я лично считаю, что оно должно караться жестко, вплоть до химической кастрации. Химическая кастрация — это гормональные уколы, после которых мужской интерес к женщинам улетучивается. Под угрозой химической кастрации потенциальный насильник тысячу раз подумает, стоит ли ему становиться скопцом.
Но кастрировать ли тогда и Криштиану Роналду? А почему для него делать исключение? Да, и Криштиану Роналду тоже. Но лишь в случае, если он действительно совершил такое преступление -- изнасиловал женщину, которая случайно проходила мимо, никаких призывных знаков Роналду не подавала. Если жертва тут же заявила в полицию, та произвела расследование, и в результате обвинения доказаны в суде.
Но в случае с Криштиану Роналду все немного не так. Дело было в 2009 году в американском Лас-Вегасе. В мировой игорный центр 25-летняя тогда Кэтрин Майорга отправилась, очевидно, не Библию изучать. А тут как тут и Криштиану Роналду. Что произошло тогда, доподлинно неизвестно. Сейчас в интервью немецкому журналу Spiegel американка утверждает, что Роналду ее 9 лет назад изнасиловал. Так или иначе, а от футбольной звезды за то давнее свидание и молчание о нем Кэтрин Майорга получила 375 тысяч долларов. На этом и сошлись.
Криштиану Роналду дальше играет в футбол, а у Кэтрин Майорга карьера по прошествии лет не задалась. Известно, что до недавнего времени она работала в начальной школе. Сейчас ей — 34, а Лас-Вегас если и ждет, то уже кого-то из следующего поколения.
Шанс Кэтрин Майорге предоставило явление, которое я бы назвал злокачественным феминизмом. Спустя 9 лет после свидания с Криштиану Роналду Кэтрин Майорга решила удивить мир очередной историей об ужасном изнасиловании. Адвокаты Криштиану Роналду отправляют женщине встречный иск. Мир будет следить за развитием судебного процесса португальца с американкой.
Как бы все не закончилось, а ясно одно: зараза злокачественного феминизма движется из Америки в Европу. И в сторону России тоже. Злокачественному феминизму закон не писан. Инфицированные им дамы спустя годы и даже десятилетия проецируют свои сексуальные фантазии на состоявшихся по жизни и вообще профессионально мужчин, обвиняя их в попытках изнасилования. Правда, есть в этом смысле счастливые профессии — водопроводчик, таксист или пожарный — которым злокачественный феминизм не грозит. Мужчины там вне зоны риска.
Им на склоне лет никто претензий о посягательствах тридцатилетней давности уж точно не предъявит. Зато опасность подстерегает других — оскароносных режиссеров и актеров, известных журналистов и звезд спорта, политиков и судей — людей публичных профессий.
Вот ровно такой случай — самая яркая тема на американских телеканалах. Все только и обсуждают судьбу Бретта Кавано, кандидата на пожизненный пост члена Верховного суда США. Он — рекомендация президента Трампа. По его кандидатуре должен был голосовать американский Сенат. Не проголосовал. Процедура отложена для проведения дополнительного расследования. Угадайте с трех раз, что стало препоной для Кавано? Точно. Зараза злокачественного феминизма, которая уже -- оружие для вымогательства денег, для уничтожения ярких карьер и для ликвидации политических оппонентов.
В случае с Бреттом Кавано это походило бы на анекдот. Некая дама, профессор физики Кристин Блейзи Форд рассказала для The Washington Pos историю 36-летней давности про то, как нынешний судья Бретт Кавано тискал ее на студенческой вечеринке. Ничего такого в результате не было. Но сейчас ей кажется, что тогда юный Бретт Кавано все же хотел ее изнасиловать.
Закончилось дело тем, что общий приятель стащил обоих с кровати, девушка вскочила и убежала. Но сейчас молчать она уже не может. Молчать она не может именно сейчас, в тот момент, когда Кавано идет в Верховный суд. Если его кандидатура будет поддержана Сенатом, то в Верховном суде с перевесом в один голос образуется консервативное большинство, что в условиях грозящего импичмента на руку Трампу. Ставка, как видим, задрана до небес.
Но Сенат должен проголосовать. Расклад в Сенате сейчас пока в пользу Трампа. Из ста сенаторов 51 — республиканец. После выборов в ноябре расклад может измениться в пользу демократов. И тогда Кавано точно не пройдет. Поэтому тормознуть Кавано демократам нужно именно сейчас, пока у республиканцев в Сенате большинство. Нет средства надежнее, чем обвинить его в изнасиловании.
И вот тут-то и появляется профессор физики, страдавшая 36 лет после студенческой вечеринки Кристин Блейзи Форд. Все это время она тихо сидела в своей лаборатории, а сейчас словно выходит в открытый космос. Но, как и в космонавтике, у Кристин Блейзи Форд есть дублер. Да не один, а сразу двое. Еще две дамы страхуют Кристин Блейзи Форд. На них, мол, тоже Бретт Кавано когда-то давно посягал.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Обнародованы данные о гибели российских военных в Сирии
- Авиадиспетчер ценой жизни спас пассажиров самолета
- В Горловке на мине подорвались дети
- Камеры сняли последние секунды жизни Захарченко
- Британский принц приехал в Москву, несмотря на скандал со Скрипалями
- Российскую подлодку назвали самой грозной
Самое читаемое
-
Сварены заживо: ребята отмечали 20-летие, когда их залило кипятком
- Председатель Госдумы ответил депутату, которой не хватает 380 тысяч в месяц
- Авиадиспетчер ценой жизни спас самолет с пассажирами во время землетрясения в Индонезии
- В Охотском море косатки напали на рыбацкую лодку, один человек пропал
- Неизвестный изрубил 8-летнего школьника лопатой
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)
- Стало известно, на сколько подорожают автомобили в России
- В России подорожали еще две модели Kia
Экономика
-
Расходы на обслуживание долга США превысят оборонный бюджет
- Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями
- "Зенит" и Leica представили первую совместную камеру Zenit M
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Санкционное промедление: рубль укрепился до максимума с августа
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Захват храма на Украине
- Регионам представили новых губернаторов
- Трагедия в Петербурге: 500 тонн кипятка залило кафе за секунды
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Собянин рассказал, на что идут деньги от фестивалей и ярмарок
- Губернатор Подмосковья - о мусоре, Urban Group и лишних новостройках
- Октябрь готовит москвичам бабье лето
- Мошенники выманили миллиарды рублей у пенсионеров
- Столичных фармацевтов поймали на торговле наркотиками
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Разгадана природа "извержений" самых больших во Вселенной звёзд
- Экологи: растения захватывают потеплевшую Арктику
- Раскат грома на рассвете: обнаружен новый вид 12-тонного динозавра
- Учёные создали химиотерапевтический гидрогель для лечения рака кожи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов