Вучич оставил в силе высший уровень боеготовности сербской армии

Президент Сербии Александр Вучич распорядился оставить в силе высший уровень боеготовности, в который были приведены Вооруженные силы страны из-за ситуации на севере автономного края Косово и Метохия.

"Президент приказал сохранить высший уровень боеготовности, о его отмене будет отдельный приказ", — заявил в воскресенье сербский министр обороны Александр Вулин, слова которого цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства глубоко обеспокоен событиями в Косове. Вместе с тем, похвалился Вулин, президент республики выразил "удовольствие энергией, трудом, готовностью и скоростью военных Сербии".

Сам Вучич заявил накануне, что ситуацию в Косово и Метохии он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и попросить российского лидера о поддержке. По имеющимся данным, встреча намечена на 2 октября и должна состояться в Москве.

Одновременно сербский лидер подчеркнул, что сделает все, чтобы сохранить мир, и отметил, что хотел бы, чтобы его страна была мирной, успешной экономически, страной будущего.

В минувшую субботу, 29 сентября, несмотря на предусмотренный международными договорами запрет, несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова и Метохии, заняв позиции вокруг водохранилища Газиводе, взяв под контроль ГЭС "Газиводе" и вторгнувшись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Это было сделано в связи с визитом на север края президента Косова Хашима Тачи. Спустя некоторое время косовский спецназ покинул занятые позиции. Именно после этого президент Сербии привел вооруженные силы страны и спецназ полиции в полную боевую готовность, а также выразил протест Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.