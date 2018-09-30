Выборы главы ДНР: пострадавший при взрыве Хакимзянов выбыл из гонки

Центральной избирательной комиссией ДНР завершился прием подписных листов от кандидатов, прошедших процесс выдвижения.

"По состоянию на 18.00 из 10 кандидатов, прошедших процедуру выдвижения, подписные листы передали восемь человек", — заявила на брифинге глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова. Это Денис Пушилин, Роман Храменков, Елена Шишкина, Иван Михайлов, Владимир Медведев, Валентин Спиридонов, Роман Евстифеев и Павел Губарев.

Два кандидата — Вячеслав Дьяков и Игорь Хакимзянов подписные листы в установленный срок не сдали и не могут быть зарегистрированы в качестве кандидатов пост главы ДНР. Ранее сообщалось, что Хакимзянов получил ранения во время взрыва, прогремевшего 29 сентября на съезде коммунистической партии ДНР.

В качестве участников в парламентских выборах ДНР зарегистрированы также общественные движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс".

Выборы главы ДНР должны состояться 11 ноября 2018 года.