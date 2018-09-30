Кожемяко, Коков и Морозов: перестановки в губернаторском корпусе

Автор: Дмитрий Киселёв

26 сентября президент Путин провел новые перестановки в губернаторском корпусе. После признания недействительными результатов голосования во втором туре в Приморском крае временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил Олега Кожемяко. Это уже четвертый дальневосточный регион, который возглавляет Кожемяко. И вот, наконец, тот, где сам и родился, — Приморье. Крепкий руководитель, способный выиграть выборы и вывести Приморье из политического штопора. По закону повторные выборы там должны пройти до 16 декабря.

Глава Астраханской области Александр Жилкин, который возглавлял регион 14 лет, обратился к президенту с просьбой о переводе на другое место работы. Путин ее удовлетворил, а временно исполняющим обязанности губернатора назначил Сергея Морозова, покинувшего пост замглавы Федеральной таможенной службы.

В Кабардино-Балкарию президент направил Казбека Кокова. Он сменил на посту главы республики своего однофамильца Юрия Кокова, ушедшего в отставку по личный мотивам. Интересный факт: отец Казбека Кокова Валерий Коков уже руководил Кабардино-Балкарией как глава региона- с 1992-го по 2005 годы.

На вопрос журналистов, ждать ли еще губернаторских отставок, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: "Нельзя исключать продолжения, потому что процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, а перманентный процесс, который проходит практически постоянно".

У новых руководителей Астраханской области и Кабардино-Балкарии есть почти год до следующего Единого дня голосования в сентябре 2019 года. Времени более чем достаточно, чтобы проявить себя, а избирателям — понять, с кем имеют дело.

Пока нам важно подытожить избирательную кампанию по выборам губернаторов и Заксобраний, что прошла в этом сентябре. Из 20 губернаторов, избранных на данный момент прямым голосованием 16 — члены партии "Единой России". Еще трое от "Единой России" избраны в Заксобраниях. Итого: 19. От ЛДПР на этот раз победу одержали два губернатора. Оба — во втором туре. У КПРФ и "Справедливой России" — по одному победившему губернатору. Каждая из партий на предстоящем в Хакассии втором туре может добавить в свой актив еще одного главу региона, ведь там единоросс Зимин снялся, и теперь борьбу продолжают лишь два кандидата — от КПРФ и "Справедливой России". Как видим, в губернаторском корпусе — расширение партийной палитры.

Итого сейчас в России 6 глав регионов, выросших не из партии "Единая Россия" . Некоторых из них сам Путин и рекомендовал на эту должность. Например, Андрея Клычкова от КПРФ — избран губернатором Орловской области, Александра Буркова от "Справедливой России" — избран губернатором Омской области. С 2012-го пост губернатора в Смоленской области занимает член ЛДПР Алексей Островский.

Как видно, для Президента принципиальна не партийная принадлежность, а деловые качества, ощущение миссии, осознание важности стоящих задач и готовность работать самоотверженно.

Среди глав регионов: сейчас еще двое от ЛДПР — Сергей Фургал в Хабаровском крае и Владимир Сипягин во Владимирской области. И Сергей Левченко от КПРФ — губернатор Иркутской области.

Главное, чтобы все новые главы регионов независимо от поддержавших их партий внятно представляли себе цели и работали на страну. Во всяком случае, такая возможность у них появилась. Законодательные собрания избирались в 16 регионах. Если суммировать общий результат голосования по партийным спискам и одномандатным округам, то у "Единой России" 60% мандатов. Правда, это, как говорится, средняя температура по больнице. В четырех регионах — Хакасии, Забайкальском крае, а также в Иркутской и Ульяновской областях — у единороссов менее половины мандатов. Но даже там спикерами избраны все же члены "Единой России". Так что можно утверждать, что в Заксобраниях всей страны единороссы все же сохранили контроль. И это — победа.

Но интригой все же пока остаются новые путинские назначенцы на должность временно исполняющих обязанности глав регионов. Так кто они?

Автор: Дмитрий Петров

Первые шаги Сергея Морозова по коридорам астраханской власти. Без лишних церемоний. После прибытия — краткое общение в кабинете губернатора. Пост сдал — пост принял. В лацкане пиджака — значок Астраханской области.

"Я ни секунды не сомневался, почувствовал, что у меня появляется возможность сделать для нашей страны, для нашей России, для граждан, для жителей, для людей Астраханской области что-то нужное и полезное", — заявил Сергей Морозов, исполняющий обязанности губернатора Астраханской области.

Первый рабочий день временно исполняющего обязанности губернатора начинается, конечно же, с церемонии представления, которая проходит в здании администрации. Она длится не более 15 минут. Кто-то успевает представиться новому руководителю, но уже на бегу. График первого рабочего дня очень плотный. Сначала — фото на документы. Затем — распоряжения сотрудникам аппарата. Первоочередные задачи Сергей Морозов для себя уже определил.

"Мне бы хотелось обратить внимание на водоснабжение, на укрепление позиций водоканала — нельзя жить на реке и иметь плохую воду. Для меня было, конечно, дико, что в некоторых населенных пунктах двухразовая подача воды. Это, конечно, в XXI веке немного диковато", — говорит Морозов.

В Астраханской области для него работы много. Растет нефтедобыча, прежде всего на Каспийском шельфе. Сергей Морозов уже встретился с главой "Газпрома". Обсудили планы газификации в регионе на ближайшие пять лет, прежде всего на селе.

В Астрахани очень мощное судостроение и машиностроение. А астраханскую осетрину знают не только в России. Правда, после введения моратория на лов поставки на рынок совсем сократились. Теперь — только за счет рыбоводных компаний, которые обеспечивают полный цикл воспроизводства белуги, осетра, стерляди.

Новому губернатору так или иначе придется вникать и в эту тему. Астраханская область по производству овощей занимает третье место в России. Но сам областной центр давно уже не выглядит как аграрная столица.

За последние несколько лет Астрахань, конечно, очень преобразилась. Особенно к своему юбилею, к 450-летию. Но настоящим подарком для города, да и для всего региона стало строительство прекрасного Театра оперы и балета. Настоящая жемчужина, белый мрамор, русский стиль. И теперь Астрахань с полным правом может претендовать на звание театральной столицы Поволжья, как минимум всего южного Поволжья.

Астраханцы влюбились в театр. Из соседних регионов проводятся целые экскурсионные туры — на премьеру. В труппе все больше приглашенных звезд. Нового губернатора тоже ждут в гости — на спектакль. Найти бы еще в плотном графике свободные 4 часа…

Всеми мыслями в дороге и Казбек Коков, который тоже получил новое назначение. Правда, для него Кабардино-Балкария — родной регион, где он родился и вырос и которым ранее руководил его отец Валерий Коков. В самые сложные годы — с 1992-го по 2005-й.

"Я всегда дома был, находился душой и сердцем здесь. Тут родная земля, родные люди помогут достичь тех целей, которые мы для себя определяем в развитии республики", — уверен Коков.

Заместитель министра республиканского правительства, депутат парламента Кабардино-Балкарии, Управление внутренней политики администрации президента — этот опыт позволяет Казбеку Кокову решать самые серьезные задачи.

Самый дальний маршрут выдался у Олега Кожемяко. Сначала он перелетел с Сахалина в Москву, чтобы сделать доклад президенту и заявить о своем решении участвовать в выборах главы Приморья. И вот уже Олег Кожемяко с новым назначением летит во Владивосток. Прямо с самолета — на новую работу. Там — неотложные дела. Надо вручать сертификаты на жилье.

Редкая возможность — увидеть, как происходит смена власти в таком важном регионе. Поминутно. На двери — уже новая табличка. Олег Кожемяко входит в губернаторский кабинет как раз в тот момент, когда его покидает старый хозяин.

"Каждый регион имеет свои особенности. В Корякии было трудно. Чрезвычайные ситуации, землетрясения. Это отдаленный округ. Северный завоз. Амурская область — тоже непростой был регион. Был немного отсталый, "спящий". Тем не менее вместе с людьми, с амурчанами удалось раскочегарить одно из таких важных направлений, как сельское хозяйство. И, конечно, Сахалин был нелегким субъектом. Новые вызовы, новые трудности, новые задачи. Но это интересно. Это обогащает твое мировоззрение, это возможность максимально использовать весь тот потенциал, который был накоплен", — считает Олег Кожемяко.

Сразу же — первое совещание. С участием мэра Владивостока. А вот новый врио уже инспектирует торговый порт Владивостока. 2100 работающих. Рекорд советского времени по грузообороту побит. 10 миллионов тонн в год. Заплачено 1 миллиард 300 миллионов рублей налогов. Зарплата неплохая, но к новому губернатору много других вопросов. Так, за первые десять минут рабочие Владивостокского порта и сформировали, по сути, рабочую повестку на ближайшую неделю.