Искры из-под колес: Путин лично вручил кубок Хэмилтону

В Сочи прошел российский этап Чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при России. Борьба была упорной, но без неожиданностей в главном. Традиционно присутствующий на этих соревнованиях президент Путин наградил неизменного Льюиса Хэмилтона. Для него это уже пятая победная гонка подряд.

Трибуны взрываются. На платформе — все звезды "Формулы-1". Начинается парад пилотов. Пятый, юбилейный Гран-при в Сочи. Церемония открытия и, конечно, красная ковровая дорожка. Лучшие гонщики планеты приветствуют болельщиков. А их почти 70 тысяч. На трибунах нет ни одного свободного места.

"В Москве уже наступила осень, а здесь курортный сезон продолжается. На пляже очень много людей, это очень радует. Все это создавалось для людей, для российских туристов, для российских граждан, и все это работает в полную меру", — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

Бархатный сезон королевских гонок. И по-настоящему жаркая летняя погода. Нынешние звезды и легенды "Формулы" в Сочи уже чувствуют себя как дома.

"Прекрасный вид, кругом горы, море, пляж, чего еще хотеть?! Надеюсь, гонка будет такой же. Я думаю, что все мы можем гордиться тем, как все прекрасно организовано", — подчеркнул Чейз Кери, исполнительный директор, генеральный промоутер "Формылы-1".

"Мне нравится город, люди, чувствую себя здесь как дома. Приятно видеть, что это так здорово работает", — сказал почетный президент "Формулы-1" Чарльз Экклстоун.

Последние мгновения, когда еще можно находиться на трассе. Стартовые позиции пока пусты, но уже скоро их займут гоночные болиды. Сочинская трасса — одна из самых быстрых в мире. Затяжные повороты и виражи, 53 круга. На отдельных участках болиды пролетают со скоростью свыше 300 километров в час! И если для зрителей, это экстремальное шоу, для гонщиков — опасный вызов.

"Приятно видеть, что все больше людей приходит на гонки. Каждый год все становится ярче и интереснее, я думаю, что это прекрасное место, людям нравится", — считает пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель.

"Все прекрасно! Сочи невероятный! До тех пор, пока я не приехал сюда, я даже не знал, что в России есть такое красивое побережье. Я думал, что в России всегда холодно. Мне очень здесь нравится, а российские фанаты просто удивительные", — восхищается пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, победитель Гран-при России.

"Формула" в Сочи — непременно с русским колоритом. Даже сувениры здесь особые — гонщики в виде матрешек. Вот, например, наш Сергей Сироткин. Это первый сезон российского пилота в команде "Вильямс".

"Настраиваемся, безусловно, на борьбу. Я думаю, что потенциально мы можем включится в борьбе за очки", — сказал Сироткин.

Пока пилоты настраиваются, маршалы, которые работают на всех участках трассы, обедают. Прямо на ходу. Потом такой возможности не будет.

Боксы команд — сердце "Формулы-1". Один из главных фаворитов – "Феррари". Болид в буквальном смысле собирают, словно конструктор. Десятки специалистов работают синхронно. Оглушительно ревет мотор! Десятки специалистов проверяют работу всех систем.

Отдельное внимание — шинам. Для такой погоды резина абсолютно гладкая, без протекторов.

Паддок. Здесь команды готовятся к гонкам. После тренировочных заездов колеса тщательно осматривают, конечно же, моют.

К началу гонки на трибунах появляется президент Путин. Болиды срываются с места. Жаркая борьба лучших гонщиков мира. Так что даже искры из-под колес. За тем, как пролетают болиды, Путин наблюдает вместе с 88-летним Берни Экклстоуном, многие годы руководившим "Формулой-1". Они общаются под рев моторов.

Короткая остановка. Это пит-стоп. Точность движений, словно у хороших швейцарских часов. На все про все — считаные секунды. Гонщик даже не успевает передохнуть. Перегрузки в "Формуле" одни из самых высоких, словно у пилотов палубной авиации.

Тем временем гонка в самом разгаре. Вперед вырывается Льюис Хэмилтон и финиширует первым. В Сочи он побеждает третий год подряд. В кулуарах — личное поздравление от российского президента.

Хэмилтон спешит на трибуну. На втором месте — второй же пилот "Мерседеса". Феттель — третий. Кубок победителю по традиции вручает Владимир Путин. Самый яркий момент награждения — традиционный душ из шампанского.

После награждения у Путин отправляется на двухстороннюю встречу с Милорадом Додиком, президентом Сербии. Понятно, что говорят они совсем не о "Формуле-1".

"Спасибо вам за поддержку и развитие отношений с Республикой Сербской. Мы воспринимаем это как братское сотрудничество", — сказал Додик.

Президенты обсудили и вопросы сотрудничества в сфере экологии. Затронули и тему строительства русско-сербского гуманитарного центра. Его откроют уже в 2019 году.