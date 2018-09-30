Новый город-миллионник в России: чем живет Краснодар

26 сентября, когда Краснодар отмечал 225-летие со дня основания, было объявлено о присвоении ему официального статуса города-миллионника. Теперь их в России 16. Отличная новость, особенно на фоне демографических трудностей, которые переживает Россия. Как растет столица Кубани, чем живет и каким видит свое будущее?

Краснодар шел к новому статусу быстрыми шагами. Прибавлял почти по 100 тысяч человек каждый год. Теперь это самый южный миллионник России.

Обычная краснодарская школа №66 этой осенью показала всероссийский рекорд по числу первоклашек. Набраны 23 класса.

Строго говоря, в Краснодаре живут уже почти миллион триста тысяч жителей. Рождаемость в городе высокая и давно превышает смертность, но динамику роста в значительной степени создают и приезжие. Такие, как Виталий Куссый из Новокузнецка. Вместе с женой они открыли Краснодаре три детских развивающих центра.

Море здесь рядом, и это тоже важный аргумент для тех, кто выбирает Краснодар. Доехать до моря можно за два часа на быстроходной "Ласточке". Принять морские ванны и вернуться назад.

Экономическую среду города трансформируют самые разные люди в разных масштабах. Варуджан Муродян из Ставрополья открыл небольшую закусочную. Андрей Матюха прилетел из Филадельфии и открыл два ресторана, посчитав, что Краснодар созрел для высокой кухни.

В Краснодаре наблюдается бесконечный свадебный бум. В одном лишь Центральном ЗАГСе за неполный год — 800 зарегистрированных браков.

Уже несколько лет Краснодар — самый быстрорастущий город России.

"Мы готовы создать условия для всех, кто приезжает в край на постоянное место жительство. Мы должны создавать новые инфраструктурные проекты, промышленные территории, агропромышленные кластеры. Те, кто приезжают, являются маленькими локомотивчиками инноваций", — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодар — один из крупнейших экономических центров России — трижды признавался «Лучшим городом страны для ведения бизнеса» по версии журнала Forbes. В городе — 130 индустриальных предприятий, где сегодня работает треть трудоспособного населения города. Один из самых больших в Европе заводов по производству сельхозтехники инвесторы из Германии открыли в Краснодаре в 2005-м. Теперь это крупнейший в городе работодатель.

"Мы не просто получаем благо, что у Краснодара другой статус, мы причастны к этому росту, смогли своим присутствием привлечь сюда сотрудников из 120 городов РФ", — отметил Ральф Бендиш, директор завода сельхозтехники.

Но основа экономики города — все же сельское хозяйство. Многие и переезжают, чтобы на благодатной земле, которая родит, кажется, все, зажить фермерской жизнью. Оттого так щедры краснодарские рынки и торговые ряды.

Краснодар претендует и на статус одной из спортивных столиц России. Спорт здесь развивается и профессиональный, и любительский.

В казачьем лицее сегодня тоже учатся ребята со всей страны. Казаки охраняют порядок, по выходным устраивают красочные дефиле на центральной площади города.

В столице Кубани за несколько лет выросли целые районы, чье население — новые краснодарцы, беззаветно влюбленные в город.

Ночью расцвеченный неоновыми огнями город становится неотличимо похож на мировые столицы. Каждую пятницу и на все выходные центральная часть улицы Красная закрывается для автомобильного движения и становиться большой пешеходной зоной, где работают кафе и рестораны, а люди гуляют до самого утра.