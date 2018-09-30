Поправки Путина принципиально поменяли пенсионный законопроект

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении пакет поправок в пенсионное законодательство, в том числе внесенных президентом.

На экране трансляции появляются цифры, и уже ясно: закон будет принят. Телекамеры выхватывают двух представителей Компартии в белых футболках. Цифры "65" и "63" были актуальны к первому чтению. Президент внес поправки, принципиально меняющие пенсионный законопроект. Одна из важнейших — планка увеличения возраста выхода на пенсию для женщин снизилась на 3 года: с восьми лет до пяти.

Обсуждение президентских поправок — их всего девять — было коротким, а решение — единогласным: все фракции поддержали меры, предложенные Владимиром Путиным, безоговорочно.

А ведь еще недавно оппозиционные фракции — коммунисты, эсеры и либерал-демократы — заявляли чуть ли не на каждом заседании: пенсионные изменения не поддержат. В итоге все — за. Единогласно.

Для тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие два года, установлена особая льгота — право оформить страховое пособие на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Действующие условия сохраняются для коренных малочисленных народов Севера. Остались прежними льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, многих других профессий. А для сельских работников со стажем не менее 30 лет президент предложил уже с 1 января выплачивать 25-процентную надбавку.

"Девочкам" - за пятьдесят. Хозяйство тоже молодое. Еще недавно здесь было два десятка коров. Теперь — под сотню.Наталья Владимировна — трудно поверить — пенсионерка. Президентская надбавка для нее — как признание тяжелого сельского труда, которому посвятила всю жизнь. И продолжает работать. В этом году получила грант на развитие бизнеса. Думала, какие гранты в ее то годы.

Поддержка многодетных. Матери получили право досрочно выйти на заслуженный отдых. Если в семье трое детей, то на три года раньше. Четверо — на четыре. Пятеро — в пятьдесят лет.

На переходный период сохранятся все действующие федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Ими, как и сейчас, смогут воспользоваться женщины — с 55 лет, мужчины — с 60. По тому же принципу и со льготами региональными: на оплату ЖКХ, капитальный ремонт, покупку лекарств, проезд в общественном транспорте.

Во всех регионах страны Заксобрания уже сейчас принимают поправки в местное законодательство, чтобы обеспечить социальную поддержку людям старшего возраста. Все изменения принимаются с целью повысить уровень жизни пенсионеров, напоминает спикер федерального парламента.

На все меры поддержки людей предпенсионного возраста деньги в бюджете уже предусмотрены, говорят чиновники.

"Индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти 6 лет по 1000 рублей, годовой доход по каждому году в среднем оценивается в 12 тысяч рублей", — подчеркнула заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Главная цель законопроекта — повышение уровня пенсий: к 2024 году средняя пенсия в России составит 20 тысяч рублей. Принят целый пакет пенсионных мер. Документ, который гарантирует два дня в году — оплачиваемые — на обязательную диспансеризацию. И закон о борьбе с дискриминацией людей предпенсионного возраста. По аналогии со статьей 145-й Уголовного кодекса, которая защищает от начальственного произвола беременных и женщин, воспитывающих детей до 3 лет.

За увольнение или необоснованный отказ при приеме на работу — штраф до 200 тысяч рублей, а также исправительные работы до 360 часов. Но это — крайняя мера. Депутаты надеются на сознательность начальников, ведь опытные работники — основа стабильности.

И еще одно нововведение — ратифицирована Международная пенсионная конвенция. Страна берет на себя обязательство обеспечить размер пенсии не ниже 40% заработка.