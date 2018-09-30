Раны на голове: мужчина избил лопатой 8-летнего калининградца

В Калининграде задержан мужчина, которого подозревают в нападении на восьмилетнего мальчика — изверг несколько раз ударил ребенка по голове лопатой.

Как сообщила в воскресенье представитель МВД России Ирина Волк, раненого мальчика нашли в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде в минувший четверг, 27 сентября. Ребенка отвезли в больницу. Он смог рассказать, что его несколько раз ударил лопатой незнакомый человек.

Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. А вскоре сотрудники уголовного розыска задержали в одном из садовых обществ подозреваемого. По словам Волк, им оказался ранее судимый мужчина 1969 года рождения без определенного места жительства. Он ютился в заброшенном строении в районе промзоны. По предварительной информации, мужчина имеет проблемы с психикой и состоит на психиатрическом учете.