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30 сентября 201820:35

Американский капитан рассказал о "людях второго сорта" в украинской армии

EPA

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах упрекнул украинских военных в непрофессионализме в ответ на заявление украинского эксперта, указавшего на невыплату страховок солдатам, пострадавшим из-за неправильного использования военной техники.

Табах подчеркнул, что в американской армии подобное недопустимо, за все отвечает командир, не научивший бойцов дисциплине или определенным навыкам.

Командир отвечает, даже если его боец пострадал в аварии по пути домой из-за того, что был не пристегнут. Потому что это недисциплинированность

Проблемы украинской армии офицер увидел в коррупции и непрофессионализме, когда экспертов заменяют проворовавшиеся люди второго сорта, передает РИА Новости.

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