Трое детей стали жертвами пожара в Кузбассе

В Кемеровской области загорелся частный дом. Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженск, трое малолетних детей погибло.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

На месте работает следственная группа, передает РИА Новости.