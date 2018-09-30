"Спартак" на глазах у Джона Терри проиграл в Москве "Ростову"

Воскресный игровой день девятого тура Российской премьер-лиги завершался в Москве на "Открытие-Арене", где столичный "Спартак" принимал "Ростов". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на 67-й минуте матча забил полузащитник ростовчан Александр Зуев, который является воспитанником "Спартака".

Отметим, что на матч прилетел экс-капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри. Ранее появилась информация о скором переходе Терри в "Спартак". Однако затем защитник на своей странице в Instagram сообщил, что отклонил предложение "красно-белых" по семейным обстоятельствам. В воскресенье Терри данный пост удалил.

"Спартак" не может выиграть в чемпионате на протяжении четырех матчей. В активе команды 15 очков, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. "Ростов" набрал 18 баллов и поднялся на третье место.