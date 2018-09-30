С завтрашнего дня в России начнут штрафовать за нарушения в сфере долевого строительства, передает канал "Россия 24".

Наказание грозит компаниям и чиновникам, если они вовремя не передадут данные о возводимом доме в Единую информационную систему жилищного строительства.

Нововведение станет подспорьем для тех, кто решил купить квартиру в новостройке, но боится банкротства застройщика.

Об этом говорили на конференции в Санкт-Петербурге для представителей строительной отрасли. Из-за поправок в закон о долевом строительстве застройщикам придется полностью кредитоваться в банке. И многие эксперты уже заговорили о возможном сильном подорожании квартир. Но как выяснилось — далеко не все с этим согласны.