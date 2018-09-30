Хант сравнил Евросоюз с СССР

Евросоюз не должен уподобляться СССР, создавая препятствия для членов сообщества, которые хотят его покинуть, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть", — сказал он на съезде правящей Консервативной партии страны, который открылся в воскресенье в Бирмингеме.

Хант призвал политиков в Брюсселе обращать внимание на "уроки истории". "Если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти", — цитирует слова министра ТАСС. Он добавил, что "из плена" в этом случае захотят бежать и другие страны сообщества.

Глава британского МИД предостерег, что отказ Брюсселя продолжать полноценное сотрудничество с Лондоном может угрожать Европе трагическими последствиями.

По мнению Ханта, ЕС пытается наказать Великобританию, однако борется со следствием, а не с причиной Brexit. Причина же заключается в том, что европейские элиты не способны справиться с вызовами, стоящими перед сообществом в сфере миграционной политики.

Министр также дал понять, что британское правительство по-прежнему не намерено идти на уступки ЕС в вопросе Brexit.