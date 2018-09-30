Захарова скептически отнеслась к идее "ребрендинга" Солсбери

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о "ребрендеринге" британского города Солсбери после истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, в данном случае речь, по всей видимости, идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении. Она предположила, что на карте в скором времени может появиться "Нью-Химки" или "Новичок-сити".

Ранее появилась информация о том, что власти Солсбери наняли консультантов, чтобы изменить имидж города. Они хотели бы, чтобы муниципалитет перестал ассоциироваться с нервно-паралитическим веществом и международным скандалом. После инцидентов с отравлениями турпоток в Солсбери снизился.