Массимо Каррера: "Спартаку" нужно подняться с колен

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прокомментировал поражение команды в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги. В воскресенье, 30 сентября, "красно-белые" в Москве уступили "Ростову" со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил полузащитник ростовчан, который является воспитанником "Спартака", Александр Зуев.

"В футболе не всегда получается победить, — сказал Каррера, которого цитирует РИА Новости. — Здесь надо всегда уметь подняться с колен, работать и думать о дальнейшем без посторонних мыслей".

Столичный клуб продлил безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу до четырех встреч. В активе "Спартака" 15 очков. После девятого тура команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. По словам Карреры, слово "стыд" в отношении игры команды использовать не уместно.

"Мы стараемся играть так, чтобы побеждать в матчах. Я не могу жаловаться на труд своей команды. Слово "стыд" здесь не уместно". – добавил итальянский специалист.