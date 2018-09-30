Карпин в шутку: фразу Федуна про "сбитого летчика" вспоминаю каждый день

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским "Спартаком". Встреча девятого тура Российской премьер-лиги прошла в Москве и завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.

Напомним, ранее Карпин долгое время с перерывом возглавлял "красно-белых". С 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

"Мы взяли три очка, это единственное, что для меня значит эта победа, — сказал Карпин, которого цитирует ТАСС. — Результатом доволен, игрой — не во всем. Не совсем понравилось, как сыграла команда в атаке".

Кроме того, на пресс-конференции Карпину задали вопрос про фразу, которую председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун произнес после ухода тренера из клуба. Тогда он назвал Карпина "сбитым летчиком".

"Фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред?" – отшутился нынешний наставник "Ростова".