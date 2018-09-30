Франция предложила Индонезии помощь

Франция готова предоставить помощь Индонезии, серьезно пострадавшей после землетрясения и цунами, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он выразил соболезнования семьям и близким погибших при разгуле стихии, а также "свою грусть и солидарность с народом Индонезии", передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

В результате землетрясений и цунами, произошедших на острове Сулавеси 28 сентября, погибли, по последним данным, 832 человека, все в городе Палу. между тем вице-президент страны Юсаф Каллу заявил, что число погибших может достичь нескольких тысяч.