В Симферополе во время урока умер школьник

В одной из школ Симферополя у одного из школьников резко ухудшилось самочувствие. Классный руководитель вызвал ребенку скорую помощь, однако реанимационные мероприятия не помогли. Врачам пришлось констатировать клиническую смерть школьника.

СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Наказание по статье – до трех лет заключения, передает ТАСС.