Крупный мебельный центр горит в Иркутске, площадь пожара превышает 4 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, персонал эвакуировали. Тушение ведется только снаружи — внутрь зайти невозможно из-за высокой температуры и риска обрушения.

По информации МЧС, произошло обрушение третьего и мансардного этажей торгового центра. Огонь быстро распространяется внутри по горючим материалам — мебели и утеплителю стен.

Тушение ведется только снаружи — внутрь зайти невозможно из-за высокой температуры и риска обрушения. Улица Рабочего штаба перекрыта сотрудниками полиции, сообщает "Интерфакс".

Погибших и пострадавших нет — персонал центра, дежуривший в ночное время на его территории, эвакуировали.

Торговый центр, где случился пожар, считается одним из крупнейших мебельных торговых центров Иркутска. Там находится более 100 мебельных салонов, представлено более 200 мебельных фабрик.