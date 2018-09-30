Команды России и Индии сыграли вничью на Всемирной шахматной олимпиаде

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России впервые в рамках этих соревнований провела ничейный матч.

В шестом туре российские шахматисты сыграли вничью с командой Индии со счетом 2:2. Примечательно, что миром завершились все партии, в которых российскую сборную представляли Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко.

После шести туров в активе российской команды четыре победы, одно поражение и ничья. В турнирной таблице наши шахматисты располагаются на 14-м месте. Лидируют сборные Азербайджана и Польши, которые одержали шесть побед в шести матчах.

Женская команда России в воскресенье уступила команде Армении со счетом 1:3. Александра Горячкина и Наталья Погонина свои партии проиграли, а Александра Костенюк и Валентина Гунина свели встречи вничью. Это поражение стало для наших шахматисток вторым при четырех победах. Команда идет на 14-й позиции.