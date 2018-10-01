В Москве пройдет Всемирный старообрядческий форум

Старообрядцы, проживающие в разных странах, встретятся в понедельник в Москве. Они обсудят вопросы укрепления контактов и сотрудничества в рамках Всемирного старообрядческого форума.

Форум пройдет 1 и 2 октября в столичном Доме русского зарубежья. Как сообщили в пресс-службе Русской православной старообрядческой церкви, планируется обсудить состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций, а также перспективы развития отношений между государством и церковью.

География гостей мероприятия охватывает страны, где есть старообрядческие общины. Приедут гости из Латвии, Литвы, Белоруссии, Румынии, Украины, Пакистана, Уганды, США.

На форуме будет присутствовать старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий и главы других старообрядческих церквей, сообщает ТАСС.