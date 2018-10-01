В России начинается осенний призыв в армию

В России начался осенний призыв на военную службу. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в октябре — декабре 2018 года на срочную службу будут набраны 132,5 тысячи человек.

С каждым годом число людей, призываемых на военную службу, сокращается. Так, осенью 2017 года были призваны 134 тысячи человек, а в аналогичный период 2016 года — 152 тысячи. Сокращение связано с увеличением доли военнослужащих по контракту.

Как и ранее, в 2017 году призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты.

По данным Минобороны, постепенно снижается количество уклонистов. Так, например, в весенний призыв этого года число уклонившихся от призыва сократилось более чем на 53%, сообщает РИА Новости.