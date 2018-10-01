Предсезонка НХЛ. Овечкин забросил шайбу в падении в матче против "Сент-Луиса"

Клубы Национальной хоккейной лиги проводят заключительные предсезонные контрольные матчи перед стартом регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду одержал победу над "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2.

В составе победителей одну из шайб забросил капитан команды Александр Овечкин. При этом гол получился красивым. Шайба отскочила к Овечкину, который в одно касание в падении мощным щелчком отправил ее в ворота.

Другие российские игроки "Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. У проигравших российский нападающий Иван Барбашев отдал результативную передачу. Еще один форвард Клим Костин остался без набранных очков.