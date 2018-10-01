1 октября 201802:11
В Иркутске локализован пожар в мебельном гипермаркете
Пожарным удалось локализовать возгорание в мебельном торговом центре в Иркутске. Площадь, охваченная огнем, составила 6,8 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет, передает ТАСС. Кровля центра частично обрушена. Пожару был присвоен третий номер сложности.
В тушении принимают участия 54 спасателя и 15 единиц техники. От огня спасен деревянный двухэтажный дом поблизости, а также кладовые.
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