Юбилей удался: чем запомнится пятый в истории Гран-при России

В воскресенье, 30 сентября, на "Сочи Автодроме" завершился 16-й в нынешнем сезоне этап чемпионата "Формулы-1" — FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018. Победителем гонки стал британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу приехал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Соревновательная часть российского этапа запомнится жестокой командной тактикой в исполнении Mercedes. В Сочи должен был выиграть Боттас, который стартовал с первого места. Однако по ходу заезда руководство немецкой "конюшни" по радио попросило финна пропустить Хэмилтона вперед. Такой приказ команды был логичен, потому что именно британец является лидером чемпионата и главным претендентом на титул. После финиша оба гонщика выглядели не слишком радостно. Одному было стыдно, другому – обидно.

К счастью, не самые спортивные методы борьбы и не очень счастливые лица призеров не испортили всеобщую атмосферу праздника, которая царила на побережье Черного моря на протяжении всех четырех дней. Титульным спонсором мероприятия выступал банк ВТБ.

По ходу всего этапа гонщики отмечали замечательную организацию соревнований. "Большое спасибо всем в России за прием, — говорил Хэмилтон после квалификации в субботу. — Это красивое место". В воскресенье он добавил, что ему приятно каждый раз возвращаться в Сочи. Для британца этот визит стал пятым.

It's lights out and away we go!#RussianGP #F1 #SochiAutodrom pic.twitter.com/9X9dDgxlGv