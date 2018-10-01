Юбилей удался: чем запомнится пятый в истории Гран-при России
В воскресенье, 30 сентября, на "Сочи Автодроме" завершился 16-й в нынешнем сезоне этап чемпионата "Формулы-1" — FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018. Победителем гонки стал британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу приехал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Соревновательная часть российского этапа запомнится жестокой командной тактикой в исполнении Mercedes. В Сочи должен был выиграть Боттас, который стартовал с первого места. Однако по ходу заезда руководство немецкой "конюшни" по радио попросило финна пропустить Хэмилтона вперед. Такой приказ команды был логичен, потому что именно британец является лидером чемпионата и главным претендентом на титул. После финиша оба гонщика выглядели не слишком радостно. Одному было стыдно, другому – обидно.
К счастью, не самые спортивные методы борьбы и не очень счастливые лица призеров не испортили всеобщую атмосферу праздника, которая царила на побережье Черного моря на протяжении всех четырех дней. Титульным спонсором мероприятия выступал банк ВТБ.
По ходу всего этапа гонщики отмечали замечательную организацию соревнований. "Большое спасибо всем в России за прием, — говорил Хэмилтон после квалификации в субботу. — Это красивое место". В воскресенье он добавил, что ему приятно каждый раз возвращаться в Сочи. Для британца этот визит стал пятым.
It's lights out and away we go!#RussianGP #F1 #SochiAutodrom pic.twitter.com/9X9dDgxlGv— Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) 26 сентября 2018 г.
Россия и Сочи в юбилейный пятый раз принимали этап "Формулы-1" – лучшей, главной и самой престижной гоночной серии в мире. Не вызывает удивления теплое отношение Хэмилтона к России, потому что в Сочи он победил уже в третий раз. Кроме него по одной победе в активе Боттаса и экс-пилота команды Mercedes немца Нико Росберга.
Примечательно, что все пять раз победителей российского этапа награждал лично президент страны Владимир Путин. Этот факт подчеркивает важность для России проведения у себя "королевских гонок". Нынешний этап запомнится забавным разговором между российским лидером и лидером чемпионата Хэмилтоном, который зафиксировали камеры.
"Я уже привык вас тут награждать", — сказал с улыбкой Путин британскому пилоту сразу финишу. Хэмилтон ответил на это обещанием не поливать президента России традиционным победным шампанским после награждения. Отметим, что обещание было сдержано. Пилоты взяли в руки бутылки с игристым напитком только после ухода официальных лиц с подиума.
Для единственного российского гонщика в чемпионате Сергея Сироткина домашняя гонка сложилась не слишком удачно. Пилот команды Williams финишировал 18-м. Несмотря на результат, Гран-при в Сочи должен добавить Сергею энергии и положительных эмоций. По ходу этапа он отметил быстрое развитие автоспорта в России и признался, что не ожидал такого внимания со стороны болельщиков.
"На удивление, здесь много внимания к гонщикам, — рассказал Сироткин, которого цитирует ТАСС. — Во время пробежки очень много людей останавливали, просили сфотографироваться. Это очень приятно, не ожидал такого внимания, интереса и понимания к "Формуле-1". Это говорит в целом о развитии спорта. Ты не ожидаешь, что так много людей будут интересоваться и следить за "Формулой-1".
В следующем году российские любители автоспорта имеют шанс болеть больше, чем за одного отечественного пилота на трассе. Во время этапа в Сочи стало известно, что российский гонщик Даниил Квят вернулся в команду Toro Rosso, в которой в сезоне 2019 года будет боевым пилотом. Плюс на место в "Формуле-1" по-прежнему претендует Артем Маркелов.
В этом году организаторы этапа подготовили для болельщиков и гостей обширную развлекательную программу. Каждый из трех соревновательных дней завершал масштабный концерт, на котором присутствовали десятки тысяч человек. В пятницу выступала группа "Ленинград", в субботу – DJ Groove и "Би-2", а в воскресенье – Баста. В четверг же можно было прогуляться по пит-лейну и взять автографы у пилотов "Формулы-1".
Кроме того, в субботу и в воскресенье в небе над автодромом выступала авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи". После субботней квалификации гости FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 стали свидетелями невероятно сложной программы с множеством элементов, а перед воскресной гонкой "Стрижи" приняли участие в церемонии открытия, дав старт юбилейной гонки.
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Интерес к "Формуле-1" в России возрастает с каждым годом. Перед главной гонкой заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал, что организаторами было продано 97% билетов. Это около 50 тысяч.
"97% билетов продано, выручка на 72% больше, чем в 2017 году, — отмечал Козак, которого цитирует пресс-служба "Сочи Автодрома". – "Формула-1" – это важное мероприятие с точки зрения поддержания имиджа Сочи. Мы должны делать все, чтобы она проводилась на высоком уровне. Наши коллеги из FOM признают гонку одной из лучших в мире".
Добавим, что соглашение между Россией и группой компаний Formula One Management (FOM) предполагает проведение российского этапа ежегодного до 2025 года. На Гран-при следующего сезона уже стартовала продажа билетов.
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