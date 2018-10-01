Баскетбол. Женская сборная США в 10-й раз в истории выиграла чемпионат мира

В воскресенье, 30 сентября, на испанском острове Тенерифе завершился чемпионат мира по баскетболу среди женских национальных сборных. В финальном матче встретились главные фавориты турнира – команды США и Австралии. Победа досталась американкам, которые обыграли соперниц со счетом 73:56.

Самой результативной баскетболисткой финальной встречи стала центровая сборной США Бриттни Гринер, которая набрала 15 очков.

Бронзовые награды завоевали хозяйки турнира из Испании, которые в матче за третье место одержали победу над сборной Бельгии со счетом 67:60. Российская команда не смогла отобраться на турнир.

Отметим, что американки выиграли женский чемпионат мира в 10-й раз в истории и в третий раз подряд.