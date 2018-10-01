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1 октября 201803:00

Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен

"Мобильный репортёр"

Спасатели полностью потушили пожар в иркутском мебельном гипермаркете. Ранее возгорание было локализовано на площади 6,8 тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 54 спасателя и 15 единиц техники. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

Пожар возник в административном здании. Пожарные спасли от огня соседний дом и склады.

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