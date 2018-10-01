Пожар в иркутском мебельном гипермаркете потушен

Спасатели полностью потушили пожар в иркутском мебельном гипермаркете. Ранее возгорание было локализовано на площади 6,8 тысяч квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 54 спасателя и 15 единиц техники. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

Пожар возник в административном здании. Пожарные спасли от огня соседний дом и склады.