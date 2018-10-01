Число погибших в Индонезии превысило 1,2 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.

Около 17 тысяч человек покинули свои дома из-за землетрясений и примерно двум с половиной миллионам понадобится гуманитарная помощь.

Землетрясение произошло утром в пятницу у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе зафиксировано еще одно землетрясение, мощнее прежнего, и ряд повторных сейсмических толчков. Затем на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров, сообщает РИА Новости.