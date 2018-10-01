В России появится пассажирский гиперзвуковой самолет на водородном топливе

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАПИ) разрабатывается проект гиперзвукового пассажирского самолета с двигателями на жидком водороде.

Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало отмечает, что для создателей самолета крайне важно проработать его энергетический комплекс, передает ТАСС.

Серийный самолет появится в 2030-2031 годах, рассказал Сыпало. В 2020-2021 году будут созданы демонстрационные модели. Гиперзвуковой самолет, по замыслу создателей, будет осуществлять пассажирские перевозки "как минимум по России", сообщил гендиректор ЦАГИ.

Ранее в мире уже предпринимались попытки создать сверхзвуковой пассажирский самолет. В массовое производство попали лишь два из множества предложенных проектов – это был российский Ту-144 и печально известный французский Concorde. В СССР было выпущено 17 лайнеров Ту-144, однако они возили пассажиров всего в течение 7 месяцев. Билеты на них были в полтора раза дороже обычных, однако полеты все равно не были рентабельными. Еще одна причина того, что "Аэрофлот" отказался от использования таких лайнеров – катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д в 1980 году. На сверхзвуковом режиме на высоте 16 тысяч метров у него разрушился один из двигателей. Самолет доработали, однако при тестовом полете в 1981 году оказались разрушены уже оба двигателя.

Лайнер Concorde, который позиционировался как "идеал технического совершенства", потерпел крушение в Париже 25 июля 2000 года. Он загорелся на взлете, а затем рухнул на здание гостиницы. Жертвами катастрофы стали 113 человек – все сто пассажиров самолета, девять членов экипажа и четыре человека на земле. Это была первая и единственная катастрофа сверхзвукового лайнера Concorde, однако полеты самолетов этой модели были прекращены.