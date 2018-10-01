"Реал" прилетел в Москву на матч с ЦСКА без Рамоса, Бэйла и Марсело

Сразу несколько ведущих игроков мадридского футбольного клуба "Реал" не прилетели вместе с командой в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

Самолет с испанским клубом приземлился в Москве в воскресенье, 30 сентября. Перед этим пресс-служба "Реала" опубликовала заявку команды на матч с армейцами. В ней не оказалось капитана защитника Серхио Рамоса, другого ключевого игрока обороны Марсело и звездного нападающего Гарета Бэйла. Последний получил травму бедра в недавнем матче, а вот причины отсутствия двух других лидеров "Реала" неизвестны.

Напомним, встреча между ЦСКА и "Реалом" состоится 2 октября в Москве на стадионе "Лужники".